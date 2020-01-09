Макогон рассказал о последствиях запуска "Турецкого потока" для Украины

В связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд куб. м. Об этом глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

Макогон отметил, что транзит газа через Украину по Балканскому направлению с 1 января осуществляется только для потребностей Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.

"Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн куб.м в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - добавил он.

Напомним, вчера в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток".

Уже 5 января Греция и Северная Македония начали получать российский газ по "Турецкому потоку". Болгария намерена получать российский газ с газопровода "Турецкий поток" с 1 января 2020 года

США собираются ввести санкции против газопровода. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Москва планирует ответить на санкции США против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".