Манипуляции Гройсмана: как украинцев обманывают с зарплатой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман манипулирует статистическими данными о средней зарплаты украинцев

Об этом пишет экономист Андрей Новак на своей странице в Facebook.

По его словам, заявления Кабмина о росте средней зарплаты и ее размер в 7 тыс грн. являються манипулятивными.

"Для того, чтобы в Украине средняя зарплата была в размере 7 тыс гривен, нужно, чтобы не менее трети всех работников получали зарплату в размере 10 тыс грн. На сегодня такие зарплаты только в крупных украинских городах, и то только у высококвалифицированных работников, которые работают на успешных предприятиях", - заявил экономист.

В целом происхождения таких цифр в Кабинете министров вызвало значительное удивление у Новака.

Politeka

https://politeka.net