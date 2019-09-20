Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3%

Проект Министерства финансов Украины по государственному бюджету Украины на 2020 год базируется на майском прогнозе роста ВВП.

Об этом в Верховной Раде во время презентации госбюджета-2020 заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, бюджет Украины на следующий год базируется на макроэкономическом прогнозе роста экономики на уровне 3,3%. Маркарова также добавила, что макропрогноз роста ВВП еще будет скорректирован между первым и вторым чтениями, как это предполагает Бюджетный кодекс.

На данный момент представленный проект Государственного бюджета базируется на данных об экономике и социальных стандартах, утвержденных предыдущим Кабинетом министров Украины.

Министр финансов Оксана Маркарова, ссылаясь на опыт составление бюджетов, заявила, что представленный ею проект госбюджета реалистичный, сбалансированный и учитывает выделение финансирования на приоритетные задачи.

Представляя проект государственного бюджета, министр финансов подчеркнула, что почти треть расходов будут направлены на погашение внешнего и внутреннего долга Украины.

Кроме этого, среди основных статей расходов госбюджета Оксана Маркарова назвала выделение 245 млрд гривень на национальную безопасность и оборону, что в общей сложности составляет 5,4% от всего ВВП Украины. Маркарова добавила, что распределение средств на "оборонку" базируется на расходах текущего года. По ее словам, 207,8 млрд гривень пойдут на программы Министерства обороны, а 10 млрд на госгарантии.

Министр финансов обратила внимание депутатов на отдельную бюджетную программу СНБО, средства в которой (28 млрд гривень) будут распределены ко второму чтению.

Напомним, парламентарии сегодня также планируют включить в повестку дня сессии президентский законопроект No2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований"

Телеграф.com.ua

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