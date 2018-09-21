Маркарова считает проект госбюджета-2019 реалистичным

И.о. министра финансов Оксана Маркарова считает реалистичным выполнение проекта государственного бюджета на 2019 год по доходной части. Об этом она заявила, представляя документ в парламенте.

"Мы провели реальный анализ доходов. Выполнение по доходам в этом году и доходы, которые мы закладываем на 2019 год, являются реалистичными. В выполнении доходов по бюджету мы не имеем сомнений", - сказала она.

Она добавила, что проект бюджета-2019 предусматривает дефицит 2,28% ВВП: "Фискальная консолидация или возможность жить в соответствии с нашими возможностями, - наш приоритет. Четыре года подряд дефицит государственного бюджета сокращается и мы ставим на 2019 год четкий приоритет не превысить дефицит 2,28% ВВП, т.е. 90 млрд грн".

По ее словам, в 2019 году Минфин планирует уменьшить перераспределение доходов через госбюджет до 25%.

"В следующем году мы закладываем минимальную зарплату почти до 4,2 тыс. грн, и мы увеличиваем все социальные нормативы на инфляцию плюс 2%, то есть увеличение будет не только компенсировать инфляцию, но и несколько ее опережать", - сказала она.

Как сообщалось, что законопроект Кабмина зарегистрирован на сайте парламента под No9000 в субботу, 15 сентября. Днем ранее Кабмин утвердил и направил в ВР проект госбюджета на 2019 год. Документ должен быть одобрен парламентскими комитетами, поддержан депутатами ВР и подписан президентом.

По материалам: Интерфакс-Украина