Маски стали популярнішим товаром для контрабанди, - Нефьодов

Після обмеження експорту медичних масок і засобів медичного захисту з України вони стали одними з найпопулярніших товарів, які українці намагаються вивезти контрабандою.

Про це заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов, передає Еспресо.

"У нас за ці вихідні (14-15 березня - Ред.) маски стали більш популярним товаром для контрабанди з України, ніж цигарки", - заявив Нефьодов.

За його розрахунками, протягом 14-15 березня з України намагалися незаконно вивезти 130 тис. штук масок різних типів. Голова митниці закликав бізнес не вивозити медичні маски, адже це загрожує кримінальною відповідальністю.

