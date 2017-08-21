Матиос: У бывшего главы столичной налоговой нашли 92 кг золота

У бывшего главы управления Государственной налоговой службы в Киеве Олега Низенко правоохранители изъяли более 90 кг золота. Такое заявление сделал главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью Цензор.нет.

"Уникальный человек. Умудрялся купить 92 килограмма золота, находясь на должности руководителя налоговой милиции города Киева. Когда ребята изымали у него документы, они просто застыли. Девяносто килограмм золота, которое куплено за деньги в украинском банке", - заяви Матиос.

При этом Матиос подчеркнул, что в настоящее время Олег Низенко скрывается в Хорватии.

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