МАУ разъяснили причины существенного роста цен на авиабилеты

Авиакомпания МАУ разъяснила повышение цен на авиабилеты на 15 и 16 марта отметив, что цену определяет специальная система расчета, учитывая многие показатели, в частности, спрос на дату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме. Эта система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей. Таких как интенсивность продаж, спрос на период времени и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания получила большое количество запросов по уровню цен на авиабилеты на рейсы 15-го - 16-го марта.

"Не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. Главная задача авиакомпании - поднимать самолеты в небо и доставлять людей во все точки мира", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ситуация с ростом цен на авиабилеты могли бы объяснить ответы на ряд риторических вопросов: "кто посчитал количество граждан Украины, и не только украинцев, которые хотят и должны вернуться? Кто разгоняет панику, что последний шанс вернуться - только до 17-го марта?"

"А удивляет кого тот факт, что количество посещений сайта авиакомпании выросла в сотни раз?.. Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку. МАУ отмечает, что главный союзник роста цен на авиабилеты - это паника. Авиакомпания будет делать все возможное и зависящее от нее для того, чтобы после окончания срока действия карантина ситуация нормализовалась", - добавили в компании.

Как сообщалось в УНН ранее, после прекращения регулярных международных авиасообщений украинцам, которые находятся за рубежом, рекомендуют обратиться в ближайшее консульство Украины и вернуться нерегулярными рейсами.