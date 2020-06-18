МАУ скасувала міжнародні рейси до 1 серпня

Авіакомпанія МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії зазначають, що відкриття кордонів відбувається не паритетно і більшість держав світу не підтверджують можливість вільного перетину кордону для громадян України. Крім того, багато країн встановлюють обмежувальні заходи під час прибуття до країни призначення у вигляді тестування на COVID-19 або самоізоляції.

"За таких умов трафік забезпечується тими категоріями подорожуючих, які мають трудові візи або інші документи, які передбачають право постійного перебування у країнах призначення (посвідка на проживання тощо). Для адаптації до нових потреб ринку пасажирських авіаперевезень МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року", - сказано у повідомленні.

Таким чином авіакомпанія МАУ прагне запобігти невиправданим очікуванням пасажирів та скасуванню незавантажених рейсів. У червні авіакомпанія продовжить виконувати евакуаційні рейси та окремі рейси з регулярної програми.

На етапі відновлення міжнародного авіасполучення протягом червня авіакомпанія також вбачає потенціал у регулярних внутрішніх та міжнародних рейсах та планує здійснити рейси за такими напрямками: 18 червня: Лондон (Хітроу) - Київ (евакуаційний) 19 червня: Київ - Херсон, Київ - Одеса 20 червня: Київ - Бангкок 21 червня: Бангкок - Київ (евакуаційний), Херсон - Київ, Одеса - Київ, Київ - Стамбул - Київ 22 червня: Київ - Нью Йорк - Київ (евакуаційний) 23 червня: Київ - Амстердам - Київ 24 червня: Київ - Майамі, Київ - Париж 25 червня: Майамі - Київ (евакуаційний), 26 червня: Київ - Стамбул - Київ, Київ - Афіни - Київ , Київ - Одеса, Київ - Львів, Київ - Херсон 28 червня: Київ - Стамбул - Київ, Дубай - Київ 29 червня: Київ - Тель-Авів - Київ, Херсон - Київ, Одеса - Київ, Львів - Київ 30 червня: Київ - Амстердам - Київ

Зазначається, що вирішальним чинником при подальшому плануванні рейсів МАУ буде, насамперед, економічна доцільність запуску кожного окремого напрямку, а також - перспективи подальшої лібералізації режиму перетину кордону для українців. Першочергово авіакомпанія орієнтуватиметься на відкриття рейсів та напрямків з потужним туристичним та економічним потенціалом.

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