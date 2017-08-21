МАУ введет плату за распечатку посадочного талона с 1 октября

Авиакомпания решила ввести плату на внутренних и международных рейсах средней дальности. Размер сбора составит 20 евро

С 1 октября авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) начнет взимать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации с пассажиров эконом-класса внутренних и международных рейсов средней дальности. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на обновленные правила авиакомпании.

Отмечается, что избежать оплаты сбора смогут пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию и сохранили на мобильном устройстве или распечатали выданный системой посадочный талон.

Бесплатной останется регистрация и получение посадочных талонов в аэропорту для путешествующих в эконом-классе дальнемагистральными рейсами и для пассажиров бизнес-класса всех рейсов.

В качестве эксперимента МАУ ввела плату за получение посадочного талона в аэропорту на рейсах Киев-Рига и Рига-Киев с 1 июля 2017 года.

Плату за регистрацию или распечатку посадочного талона в аэропорту сейчас взимают Wizz Air, airBaltic, El Al (на рейсах, выполняемых под торговой маркой UP).