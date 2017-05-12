МАУ ввела low-cost цены на билеты

"Международные Авиалинии Украины" вводят новый класс цен - low-cost. Сегодня компания презентовала новую ценовую концепцию.

Презентация состоялась в агентстве "Интерфакс-Украина".

Цены low-cost действуют на всех регулярных внутренних и международных рейсах МАУ за исключением дальнемагистральных.

По словам президента МАУ Юрия Мирошникова, при условии оформления билетов за 10 месяцев до вылета билеты на рейсы по Украине в одну сторону будут стоить 249 грн, на рейсы продолжительностью до 2 часов (прим.: Варшава, Хельсинки) - 587 грн, на рейсы продолжительностью до 3 часов (Лондон, Рим) - 822 грн, на рейсы продолжительностью более 3 часов (Барселона, Амман, Астана) - 1087 грн.

"Новое low-cost предложение будет действовать на постоянной основе по всей нашей сети. Это означает, что спланировав свое путешествие минимум на полгода вперед, можно полететь в страны ЕС, СНГ, Азии и Ближнего Востока по невысокой цене. В общем, до конца года мы предложим более полумиллиона билетов по low-cost ценам", - сообщил президент МАУ Юрий Мирошников.

В стоимость low-cost билета входит только базовая услуга перевозки + перевозка ручной клади весом до 7 кг (до 12-ти кг для участников "Панорама Клуб") . Дополнительные сервисы оплачиваются пассажирами отдельно.

Как отмечается в пресс-релизе авиакомпании, такие цены действительны только на сайте компании. При условии приобретения билетов через контактный центр или в собственных центрах продаж МАУ будет взиматься сервисный сбор $18.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Ее базовый аэропорт - ГМА "Борисполь". По итогам 2016 года авиакомпания получила чистой прибыли в размере 387,885 млн. грн. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против чистого убытка 504,923 млн. грн. годом ранее.

Во флоте МАУ 41 самолет, из которых 24 - судна Boeing 737 NG со средним возрастом 9 лет. Средний возраст парка - 12 лет.

Ранее Международный аэропорт "Борисполь" представил программу скидок для авиаперевозчиков, которая будет стимулировать снижение цен на авиабилеты.

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