МАУ вывела из флота самый старый самолет

Международные авиалинии Украины (МАУ) вывела из своего флота 29-летний грузовой Boeing 737-300SF с бортовым номером UR-FAA, сообщает avianews.com.

Этот самолет был выпущен в 1989 году и являлся самым старым воздушным судном во флоте авиаперевозчика. Для выполнения грузовых рейсов МАУ использовала его с 2008 года.

Последний рейс под позывными МАУ самолет совершил 22 января из Киева в Шеннон после месячного простоя в аэропорту Борисполь.

В настоящий момент флот МАУ состоит из 38 самолетов: четырех Boeing 767-300ER, двух Boeing 737-300, одного Boeing 737-500, 22 Boeing 737-800, четырех Boeing 737-900, пяти Embraer 190.