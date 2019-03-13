МАУ закупит Boeing 737 MAX, но до полетов пока не допустит

Авиакомпания МАУ не будет отказываться от заказанных ранее самолетов Boeing 737 MAX, но к коммерческим полетам их пока не допустит. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает издание LIGA.net.

"Авиакомпания МАУ заинтересована в пополнении парка современными типами воздушных судов. При этом приоритетом номер один для нас всегда была и остается безопасность наших пассажиров на борту. В настоящее время МАУ ведет активный диалог с производителем самолетов Boeing 737 MAX и внимательно следит за ходом расследования катастрофы рейса ET302. К коммерческой эксплуатации самолет будет допущен только тогда, когда будут проведены обязательные процедуры для подтверждения того, что самолет отвечает всем требованиям безопасности, и получены разрешения на его полеты со стороны авиационной власти как минимум США, ЕС и Украины", - заявили в компании.Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 разбился в Эфиопии в воскресенье, 10 марта. Он направлялся из Аддис-Абебы в Найроби. Самолет исчез с радаров через шесть минут после взлета. В результате трагедии погибли 157 человек - 149 пассажиров и 8 членов экипажа. На борту самолета были пассажиры из более чем 30 стран.

Трагедия стала второй катастрофой Boeing 737 Max за последние полгода. В октябре 2018-го при схожих обстоятельствах, вскоре после вылета из аэропорта, разбился самолет компании Lion Air в Индонезии. Вследствие этого погибло 189 человек.

После авиакатастрофы в Эфиопии временно отказался от применения самолетов Boeing 737 Китай. Следом то же самое сделало управление гражданской авиации Сингапура. Решение приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX приняла также Австралия и еще ряд стран.

Ранее так же сделали Великобритания и Австралия. Это означает, что тамошние аэропорта будут не просто не принимать эту модель Boeing, но даже не пустят воздушным транзитом. Еще ряд стран приостановил полеты ненадежных машин - это Новая Зеландия, Индонезия, Китай, Индия, Сингапур, Мексика и Бразилия.