МАУ запустит рейс Киев-Винница с 25 марта

Авиакомпания МАУ намерена открыть рейс Киев-Винница с 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"Авиакомпания Международные авиалинии Украины расширяет сеть внутренних маршрутов и открывает регулярное воздушное сообщение между Киевом и Винницей. Билеты можно приобрести в кассах, контактном центре, на официальном сайте МАУ, а также в специализированных агентствах", - гласит сообщение.

С 25 марта рейсы будут выполняться ежедневно на региональном самолете Embraer-145 с двумя классами обслуживания - бизнес и экономическим.

Время полета - 55 минут.

Минимальная стоимость билета в одну сторону с учетом налогов и сборов составит 827 грн.