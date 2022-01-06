Медпрацівники отримають підвищену зарплату вже в січні

Медичні працівники отримають підвищену мінімальну заробітну плату вже в січні 2022 року.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"На сьогодні постанова уряду вже гарантує нашим медичним працівникам такі обсяги мінімальних заробітних плат: 20 тисяч гривень для лікарів та 13,5 тисяч гривень для медичних сестер. У січні вони вже отримають підвищені зарплати. Тут не може бути жодних маніпуляцій".

Водночас Радуцький зазначив, що для того, аби медичні працівники могли отримувати не лише мінімальну заробітну плату, а ще й додаткові доплати, необхідно ухвалити законопроєкт №6306 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги", який Верховна Рада 15 грудня 2021 року повернула на доопрацювання ініціатору внесення.

За його словами, медичний комітет уже підготував доопрацьований проєкт. Радуцький переконаний, що парламент розгляне його найближчим часом.

"Ми розмовляли з керівництвом Верховної Ради – у перший пленарний тиждень (із 25 до 28 січня – ред.) проєкт стоятиме на порядку денному", – додав парламентарій, висловивши сподівання, що законопроєкт буде ухвалено.

Як повідомлялося, 9 грудня 2021 на сайті Міністерства охорони здоров’я було оприлюднено проєкт постанови Кабінету Міністрів “Про встановлення гарантій оплати праці медичних та фармацевтичних працівників”, яка фактично визначає рівень оплати праці медичних і фармацевтичних працівників. Цей документ набрав чинності 1 січня 2022 року. Згідно з постановою, заробітна плата працівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, які уклали договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров'я України, за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється на рівні не нижчому ніж у місячному розмірі: 20000 гривень для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я; 13500 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою; у погодинному розмірі: 120,37 гривень для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я; 81,25 гривень для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та неповною вищою медичною освітою.

Передбачалося, що постанова мала повноцінно запрацювати після набрання чинності законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги” (№6306), однак Верховна Рада 15 грудня 2021 року повернула документ на доопрацювання ініціатору внесення.