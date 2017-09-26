Медреформа: в МОЗ назвали гарантированный пакет бесплатных медуслуг

Министерство охраны здоровья обнародовало перечень услуг, входящих в гарантированный пакет первичной медицинской помощи, предусмотренный медреформой.

Об этом говорится на странице МОЗ в Facebook, передает "Слово и Дело".

"Семейный врач: наблюдает за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностирует и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния; сопровождает пациентов с хроническими заболеваниями, оказывает неотложную помощь; направляет пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи; проводит профилактику: вакцинацию, обзоры и исследования пациентов из групп риска; предоставляет консультации", - говорится в сообщении.

Также семейный врач может наблюдать неосложненную беременность и наблюдать за здоровым ребенком. А также предоставлять отдельные услуги паллиативной помощи. Например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт для лечения болевого синдрома на наркотические средства, психотропные вещества. Кроме того, семейный врач назначает лекарства и выписывает рецепты, а также оформляет справки и больничные листы.

В гарантированный пакет бесплатной первичной медицинской помощи входит также перечень медицинских исследований:

Ранее Ульяна Супрун заявила, что с 2020 года Украина переходит на совершенно новую систему оплаты медицинских услуг.

С 20 сентября врачи первичного звена могут регистрироваться в системе eHealth и регистрировать своих пациентов.