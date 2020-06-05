Меморандум МВФ не передбачає підвищення пенсійного віку - Марченко

Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу "1+1", передає "Лівий Берег".

"Про підвищення пенсійного віку мови не йде", - повідомив міністр.

Він додав, що меморандум передбачає продовження пенсійної реформи, суть якої полягає у непризначенні спецпенсій суддям, прокурорам і т. д.

За його словами, після отримання коштів від МВФ, Україна також отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу та кредит 1 млрд доларів від Світового банку.

Кошти МВФ, за даними Марченко, будуть направлені на фінансування дефіциту держбюджету, який на поточний рік передбачено близько 8%.

"Краще 5 млрд доларів на 18 місяців, ніж 8 млрд доларів - на 36", - сказав Марченко, коментуючи скорочення програми з МВФ і по термінах і фінансуванню.

Разом з тим він підтвердив, що меморандум передбачає продовження реформи медицини, освіти та податкової.

