Меморандум с МВФ: Украина реструктуризирует "долг Януковича"

Обновленный меморандум о сотрудничестве между Украиной и МВФ предусматривает реструктуризацию так называемого долга Януковича в $3 млрд на общих основаниях с другими владельцами украинских евробондов

Об этом говорится в тексте меморандума между Украиной и Международным валютным фондом, сообщает пресс-служба Фонда.

"Предполагается, что бонды, держателями которых является Россия, будут реструктуризированы в соответствии с параметрами программы (сотрудничества между Украиной и МВФ - ред.)", - говорится в меморандуме.

Параметры программы предусматривают реструктуризацию пакета еврооблигаций на общих основаниях, договоренности о которых были достигнуты с комитетом держателей украинского долга экс-министром финансов Наталией Яресько в 2015 году.

При этом в Фонде отметили, что Украина выполнила критерий, предусматривающий добросовестное желание заемщика достичь договоренности о механизме погашения задолженности перед кредитором. В то же время, Украину призвали проявлять "добрую волю" и в дальнейшем.