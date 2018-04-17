Мэра Броваров поймали на назначении себе премий

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) решило направить в суд 14 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении мэра Броваров Игоря Сапожко.

Протоколы составлены за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, уточнили в НАПК.

Как оказалось, Игорь Сапожко подписал распоряжение об установлении надбавок к должностному окладу Броварского городского головы, что является реальным конфликтом интересов, и не поставил об этом в известность НАПК. Фактически, чиновник сам себе выписывал премии.

Напомним, ответственность за такие правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов влечет наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов.

Напомним, в прошлом году мэрия Броваров оказалась в центре скандала: перед горсоветом в городе вывешивали карту Украины без Крыма и оккупированного Донбасса.

Позже мэр Броваров Игорь Сапожко извинился перед председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым и общественностью за скандальную карту, а чиновница, которая отвечала за ее установку, покинула должность.