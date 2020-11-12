Мережа "Епіцентр К" під час карантину працюватиме виключно в онлайн режимі

Група компаній "Епіцентр К" буде дотримуватися карантинних вимог і працюватиме у вихідні дні виключно в онлайн режимі, видача товарів буде проводитись у Центрах видачі замовлень, повідомила прес-служба компанії.

"Мережа "Епіцентр" у вихідні дні буде працювати виключно в онлайн режимі і видавати товари в Центрах видачі замовлень", - йдеться в оголошенні на сторінці компанії в Фейсбук у четвер увечері.

Раніше повідомлялося, що група компаній "Епіцентр К" дотримуватиметься карантинних вимог, встановлених урядом України, і реалізовувати тільки продукти, медичні, ветеринарні товари та засоби гігієни.

Компанії групи також мають намір вживати заходів, щоб уникнути черг в пунктах видачі онлайн замовлень.

Водночас, ДК "Епіцентр К" не згодна з усіма заходами, введеними урядом, зазначається в повідомленні.

"Через наші соціальні мережі і контакт-центр ми отримуємо багато звернень від наших покупців з проханням не закривати торговельні центри під час карантину вихідного дня за прикладом сусідньої Польщі, де будівельно- господарські гіпермаркети продовжують працювати протягом карантину. Ми цінуємо вашу любов і довіру, але ставимо ваше здоров'я і інтереси держави на перше місце", - зазначено в повідомленні.

Раніше мережа "Епіцентр" у Facebook повідомила, що не закриватиметься у вихідні, незважаючи на впровадження в Україні карантину вихідного дня з 14 по 30 листопада. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав органи контролю відреагувати на заяву мережі.

ТОВ "Епіцентр К" володіє в Україні мережею однойменних торговельних центрів. Компанія створена в 2003 році й відкрила перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб і осіб-підприємців на вересень 2020 року, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Статутний капітал ТОВ "Епіцентр К" становить 158,6 млн грн. Його керівником є Петро Михайлишин.

Джерело: https://www.facebook.com/727408874010805/posts/3419234981494834/?d=n