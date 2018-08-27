Меркель одобрила увеличение поставок газа в ЕС из Азербайджана

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, как и прогнозировали СМИ, поддержала увеличение поставок газа из Азербайджана в ЕС. Об этом она заявила во время визита в Баку на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет ЭП со ссылкой на ряд изданий.

"Открытие "Южного газового коридора"- хорошая новость для энергообеспечения ЕС", - сказала Меркель, пишет Reuters.

По ее словам, азербайджанский газ должен помочь диверсифицировать источники поставок энергоносителей в ЕС. Благодаря газу, который будет поступать "Южным газовым коридором", ЕС сможет уменьшить зависимость от России. Для обеспечения поставок газа со стороны азербайджанского государственного предприятия CJSC правительство ФРГ готово выделить миллиардные гарантии, сообщает dpa.

Алиев тоже отметил готовность его страны увеличить поставки газа в Европейский Союз и дал понять, что Баку готов к развитию дополнительных мощностей газопровода.

Ранее сообщалось, что в Германии в Балтийском море начали прокладывать первые трубы в рамках строительства газопровода "Северный поток-2".

Президент Петр Порошенко призвал европейских партнеров отстаивать собственную энергетическую безопасность и не доверять РФ в вопросе поставок "голубого топлива" по газопроводу "Северный поток-2".

По материалам: Экономическая правда