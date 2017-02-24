МЭРТ отменит санкции против 15 импортеров горюче-смазочных материалов

Министерство экономического развития и торговли прекратит санкции в отношении 15 импортеров горюче-смазочных материалов и их контрагентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, по данным Службы безопасности Украины, денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами горюче-смазочных материалов в адрес нерезидентов, зарегистрированных в "оффшорных" юрисдикциях, частично использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Специальная санкция должна вступить в силу 18 марта 2017 года.

Однако в Минэкономразвития поступили многочисленные обращения субъектов внешнеэкономической деятельности, ассоциаций производителей и СМИ, в которых говорилось об отсутствии правонарушений, ставших причиной к применению специальной санкции.

"Минэкономразвития срочно провело совещания с компаниями и отраслевыми ассоциациями и обратилось к СБУ с просьбой пересмотреть материалы о наличии в действиях субъектов внешнеэкономической деятельности правонарушений, которые могут повредить интересам национальной экономической безопасности. Минэкономразвития в своем письме также попросило СБУ подтвердить позицию о целесообразности продолжения специальной санкции", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, 23 февраля СБУ сообщила МЭРТ, что первичные данные о правонарушениях, которые осуществляют импортеры и их контрагенты, доказана частично, а причастность субъектов хозяйствования к причинению вреда интересам Украины не доказана.

"На основании этой информации СБУ предлагает Минэкономразвития отменить действие специальной санкции в отношении 15 импортеров горюче-смазочных материалов и их контрагентов, а именно: ЧП "НП-Трейдинг", ООО "Нефтепродукт- Трейдинг", ООО "Виолана-Тек", ООО "Системс логистик Менеджмент", ООО "Галлон-Групп", ООО "СВГ Плюс", ООО "Евростандарт Автогаз", ООО "Компания "Надежда", ЧП "Олан", ЧП "Род-Ник", "West Trading & Marketing Oil, Corp", "Restimpex System, LLP", "Tarone Trade LLP", "Ameralda Trading Limited", "Danier Holdings LLP", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее МЭРТ наложило спецсанкции на некоторых импортеров горюче- смазочных материалов, которые начнут действовать 18 марта 2017 года. Санкции наложены по представлению Службы безопасности Украины и предусматривают временное приостановление внешнеэкономической деятельности этих компаний.