Мэру Бучи перепредъявили подозрение: грозит до шести лет тюрьмы

Возможные коррупционные схемы по бучанской земле, о которых говорит следствие, нанесли государству ущерба на сумму более 390 млн гривень

С учетом дополнительных доказательств, в частности, заключений оценочно- земельной экспертизы и новых фактов, следствие составило и перепредъявило мэру Бучи в Киевской области, секретарю Бучанского горсовета и экс- начальникам Госкомзема в городе окончательное подозрение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Следствие считает, что вышеупомянутые чиновники в 2002-2015 годах незаконно передали в собственность земельные участки лесфонда (более 80 гектар), чем нанесли ущерб стране на сумму более 390 млн гривень.

Генпрокуратура подготовила документы для завершения досудебного расследования, составлен обвинительный акт, который "в ближайшее время будет направлен в суд".

Санкции ч. 2 ст. 364 УК, которую инкриминируют подозреваемым, предполагают возможность уголовного наказания в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

21 июля 2016 года в 6:00 утра следователи генпрокуратуры провели обыск у мэра Бучи в Киевской области Анатолия Федорука. Его подозревают в причастности к незаконному изъятию из госсобственности 890 га особо ценных земель лесохозяйственного назначения.

11 октября ГПУ сообщила о подозрении Федоруку и секретарю горсовета в незаконной передаче в собственность 68 га земель лесного фонда. 13-го суд отправил мэра Бучи под домашний арест с электронным браслетом.