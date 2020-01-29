Меры правительства и НБУ по борьбе с кризисом недостаточные и неполные, - исследование

Независимая группа макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook обнародовала "Закрытое исследование для клиентов с "Рекомендации для финансовых властей" Украины в котором раскритиковала текущую монетарную политику Нацбанка и фискальную политику Минфина.

"Экономический рост в стране, продолжавшийся со второго квартала 2016 года замедлился в разы", - констатируют аналитики, - усиление спада в промышленном производстве в четвертом квартале 2019 до -7,5%, замедление реальных темпов прироста экспорта с 12% с 3%, а также ухудшение качественной структуры прироста реального ВВП стали основными причинами неожиданного экономического спада в четвертом квартале 2019 года", - отмечают Михаил Кухар и Григорий Кукуруза из Ukraine Economic Outlook.

"Если в 2018-ом году 3,2% прироста реального ВВП были сформированы на 43% за счет прироста урожая в сельском хозяйстве, 12,8% прибыли финансового сектора и 10% ITи строительства - высокоустойчивых отраслей, то в 2019-ом структура итогового вклада отраслей значительно изменилась. Суммарно, до 35% прироста формируется за счет торговли и косвенных налогов (формируемых в той же торговли), в основном увеличение розничного товарооборота (в физическом выражении) связанно с увеличением потребление импортных потребительских товаров. К примеру, за январь-сентябрь импорт одежды, и автомобилей вырос на 50,7%, и 38,1% соответственно", - говорится в исследовании.

Экономисты рекомендуют для прекращения спада экономики следующий перечень мер: - Прекращение политики "инфляционного таргетирования" без учета факторов "занятости" и "сохранения темпов экономического роста".

- Отказ от сиюминутной политики установления официального курса гривны на основании краткосрочного баланса спроса и предложения и "включения" долгосрочной, осмысленной стратегии "плавной девальвации"гривны на 5%-10% в год, по аналогии с "китайской экономической моделью" стимулирования экспорта.

А также "Проведение политики учетной ставки по формуле "ожидаемая на будущие 12 месяцев инфляция +1%".

В бюджетной политике экономисты Ukraine Economic Outlook советуют правительству прибегнуть к "временному"расширению дефицита бюджета. "Это может быть реализовано за счет незначительного прироста портфеля ОВГЗ со стороны НБУ для поддержания необходимого уровня бюджетных расходов в условиях начавшегося краткосрочного спада/замедления темпов роста.

Экономика больше не приносит в виде налоговых поступлений тех сумм, которые запланированы на этот год. Чем быстрее финансовые власти придут к осознанию этого факта и примут адекватные меры, тем быстрее удастся возобновить экономический рост", - отмечают экономисты компании.

Среди мер, способных замедлить или остановить финансовый кризис в Украине, экономисты также советуют "проведение комплекскной"либеральной налоговой реформы", открытие рынка земли, а также "срочное введение дополнительного льготного режима налогообложения для малого и микробизнеса". Это позволит, по мнению экономистов "амортизировать за счет увеличения количества самозанятых неизбежное (в условиях кратковременного спада) увеличение безработицы в производственном секторе. А также позволит частично воспрепятствовать дополнительному оттоку этой рабочей силы за рубеж".

В то же время эксперты не считают нынешнюю ситуацию, сложившуюся в экономике критичной: "Весь вопрос лишь в том, сумеют ли справиться финансовые власти с временным спадом экономики в первом квартале или у них уйдет на это весь 2020 год. Что, при обоих сценариях, не отменяет неизбежных перспектив дальнейшего восстановительного роста украинской экономики на ближайшие 3-5 лет", - говорится в "закрытом исследовании" Ukraine Economic Outlook.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре увеличился на 1,86% или на 1,54 млрд долларов до 84,36 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020.