Местные бюджеты в Украине выросли на 100 млрд грн - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что за минувший год в местные бюджеты Украины выросли на 100 миллиардов гривен. Об этом глава правительства рассказал в интервью для издания Деловая Столица.

"Накопленные сегодня ресурсы достаточно серьезные, где-то на 100 млрд грн увеличились местные бюджеты за последний год. Сегодня все на местах, городской совет, исполнительный комитет, деньги автоматически зачисляются на счета местных бюджетов, можно развивать местные проекты, программы модернизации, делать инфраструктурные проекты, обновлять транспорт, школы, детские сады или строить новые", - сказал Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 25 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине в новом отопительном сезоне 2017 не планируется повышение тарифов на газ.