Местные власти завышают коммунальные тарифы - Нацкомиссия

Органы местного самоуправления устанавливают тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, нежели ранее устанавливала НКРЭКУ.

Об этом заявили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"После проведения тарифной децентрализации полномочия по установлению тарифов части субъектов ведения хозяйства, не попадающих под критерии лицензирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, перешли к местным органам власти. Получив такие полномочия, некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем ранее устанавливала НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в НКРЭКУ заявили, что раньше, когда полномочия по установлению тарифов были отнесены к компетенции комиссии, эти же органы местного самоуправления оказывали давление на регулятора, накладывая моратории на повышение тарифов и осуществляя попытки привлечения к уголовной ответственности председателя и членов НКРЭКУ.

"Хотим отметить, что во время установления НКРЭКУ тарифов на вышеупомянутые услуги, этими органами местного самоуправления оказывалось давление на комиссию, а именно - наложение мораториев на повышение тарифов, попытки привлечения к уголовной ответственности председателя и членов комиссии и т.п. Однако, как показывают примеры, в случае установления тарифа самим органом местного самоуправления эти тарифы значительно увеличились. Это в свою очередь подтверждает мнение о непоследовательных и популистских действиях некоторых органов местного самоуправления по вопросам обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги по отношению к регулятору", - отмечается в сообщении.