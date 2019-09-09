Между Украиной и Молдовой могут отменить роуминг

Главы дипломатий Украины и Молдовы Вадим Пристайко и Нику Попеску обсудили возможность взаимной отмены платы за роуминг мобильной связи.

"Мы хотели бы отменить плату за роуминг", - сказал глава МИД Молдовы на совместной пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Попеску добавил, что необходимость побороть проблему контрабанды на молдавско-украинской границе, включая территорию Приднестровья, а также важность обустройства новых пунктов пропуска.

В свою очередь, Пристайко отметил, что вопрос отмены роуминга и другие обсудят на заседании межправительственной комиссии.

"Эти вопросы мы будем обсуждать с нашими коллегами министрами украинского и молдавского правительств. Надеемся, что комиссия соберётся в ближайшее время", - сказал Пристайко.

Ранее сообщалось, что Украина в связи с введением безвиза также ведет переговоры об отмене роуминга для своих граждан на территории ЕС.

По материалам: Интерфакс-Украина