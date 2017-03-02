Международная компания может начать аудит ПриватБанка в марте-апреле, - Гонтарева

В марте-апреле к расследованию возможных экономических преступлений в ПриватБанке за последние 6 месяцев перед его национализацией может быть привлечена международная компания. Об этом сегодня во время пресс- конфренеции заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент РБК-Украина.

"Привлечение компании в ближайшее время, - я не могу сейчас время сказать, - это конец марта или начало апреля", - заявила Гонтарева.

По ее словам, информация о привлечении аудита в ПриватБанк может быть прописана в меморандуме с Международным валютным фондом.

Напомним, ранее Гонтарева сообщила, что НБУ получил финальную версию меморандума с МВФ.