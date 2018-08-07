Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд

За июль международные резервы сократились на 1,3%.

Международные резервы Украины, по предварительным данным Нацбанка, в июле этого года сократились на 1,3%, и по состоянию на начало августа составляли $ 17,748 млрд. Сокращение резервов, которое наблюдается третий месяц подряд, вызвано осуществлением платежей по госдолгу.

В частности $ 321,5 млн было направлено на обслуживание и погашение госдолга в инвалюте, из которых $ 231,6 млн - по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Кроме того, на объем резервов также повлияли интервенции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Чистая продажа валюты за минувший месяц составил $ 64,4 млн. В том числе, в первой половине июля НБУ купил $ 99 млн путем интервенции по выбору лучшей цены. А во второй половине месяца центробанк активизировал продажу валюты для предотвращения чрезмерной волатильности обменного курса. В результате, по итогам месяца было продано $ 163,3 млн, в том числе через интервенции по выбору лучшей цены - $ 135,2 илн и во время аукциона - $ 28,1 млн.

Основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме $ 130,9 млн и EUR60,5 млн.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов на сумму $ 45,9 млн.

В целом, по состоянию на 1 августа 2018 года объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта, их достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Сообщалось, что, по данным НБУ, международные резервы Украины за июнь сократились на $ 192,18 млн (на 1,1%) и на 1 июля 2018 года составили $ 17 978,2 млн. С начала года резервы сократились на $ 830 млн (на 4,4%).

Ранее Национальный банк планировал во II квартале 2018 года покупать до 10 млн долларов на межбанковском валютном рынке в день для наращивания международных резервов.

По материалам: Интерфакс-Украина