Международные резервы Украины существенно снизились

Международные резервы Украины снизились до 17,232 миллиарда долларов по состоянию на 1 сентября 2018 года по сравнению с 17,75 миллиарда на 1 августа.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

В пресс-службе отметили, что к сокращению резервов на 2,9% в месячном исчислении в августе привели интервенции Национального банка с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни на межбанковском валютном рынке.

По итогам месяца было продано 668 млн долларов, из которых через интервенции по выбору лучшей цены было продано 311,9 млн долларов и на аукционах - 356,1 млн долларов.

При этом, на пополнение резервов в августе куплено 16,7 млн долларов.

Также причиной снижения уровня резервов стали платежи по обслуживанию и погашению внешнего долга.

В частности, в пользу Международного валютного фонда были уплачены средства в размере 607,4 млн долларов (в эквиваленте).

Кроме платежей в пользу МВФ, в августе на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 447,9 млн долларов в эквиваленте, из которых 389,2 млн долларов составляли обслуживания и погашения по государственным ценным бумагам.

Операции правительства по привлечению средств в иностранной валюте путем размещения государственных долговых бумаг значительно повлияли на показатель резервов.

Так, объемы размещения облигаций внешней государственной ссуды за этот период составили 725 млн долларов, внутренней - 382,1 млн долларов и 69,1 млн евро.

Менее весомым фактором стала переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) в сумме 19,9 млн долларов (в эквиваленте).

Как заявили в НБУ, объем международных резервов покрывает 2,9 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщалось, международные резервы НБУ по итогам 2018 года составят 20,7 миллиарда долларов, прогноз изменился в сторону снижения на 900 миллионов долларов.