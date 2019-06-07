Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

Международные резервы Украины, по предварительным данным, в мае 2019 года уменьшились на 5,5% - до $ 19,402 млрд из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в прошлом месяце было направлено в эквиваленте $ 1,801 млрд. В частности, $ 1,281 млрд составляли платежи по обслуживанию и погашению еврооблигаций и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Также $ 446,5 млн было выплачено по обязательствам правительства и НБУ перед Международным валютным фондом.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $ 426,7 млн и финансированием от Всемирного банка на $ 10 млн. На размер международных резервов также позитивно повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $ 80,7 млн.

В целом чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов в прошлом месяце на $ 160,6 млн. НБУ купил на межбанковском валютном рынке $ 203,6 млн, продал $ 43 млн.

По состоянию на 1 июня 2019 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Сообщалось, что международные резервы Украины в апреле 2019 года сократились на 0,5% - до $ 20,525 млрд (в эквиваленте). Причина - значительный объем погашений по государственному долгу.

НБУ повысил прогноз международных резервов к концу 2019 года до $ 20,6 млрд с $ 18,6 млрд.

Ранее НБУ повысил прогноз международных резервов к концу 2019 года до $ 20,6 млрд с $ 18,6 млрд.

Международные резервы Украины в прошлом году выросли на 10,6% - до $ 20,8 млрд, при этом достигли пятилетнего максимума. Хотя НБУ в начале ноября снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $ 19,2 млрд с $ 20,7 млрд, на 2019 год - до $ 18,6 млрд с $ 18,8 млрд и на 2020 год - до $ 19,1 млрд с $ 19,7 млрд.