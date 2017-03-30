Международный аэропорт "Харьков" начал прием рейсов крупнейшего турецкого авиаперевозчика

Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines начинает полеты из Международного аэропорта "Харьков", который управляется компанией бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщают харьковские журналисты.

В частности, как стало известно, сегодня, 30 марта, в Харьков прибыл первый рейс авиакомпании Turkish Airlines сообщением Стамбул-Харьков, после которого прошла церемония презентации направления.

Генеральный директор Международного аэропорта "Харьков" Владимир Васильченко поприветствовал руководство Turkish Airlines и подчеркнул, что харьковский аэропорт показал в 2016 году рост пассажиропотока на 60%.

"Мы рассчитываем, что с приходом такой именитой, одной из лучших авиакомпаний в мире наш рост в дальнейшем будет увеличиваться. Я желаю успехов новому рейсу", - сказал Васильченко.

В свою очередь представитель руководства Turkish Airlines Ахмет Олмуштур отметил, что Харьков - это "шестая точка в Украине", откуда выполняет компания рейсы. До 30 мая будет выполняться 4 рейса в неделю, а с 30 мая - 7 рейсов в неделю. По его словам, продажа билетов на рейс в Харьков осуществляется около 3 месяцев, но уже забронировано 8 тысяч билетов - показатель, превышающий средний.

Первый заместитель руководителя Харьковской ОДА Марк Беккер добавил, что для области открытие рейса - "большое событие", которое будет способствовать оживлению отношений между Харьковщиной и Турцией.

"Я глубоко убежден в том, что эти рейсы не только будут способствовать увеличению грузопассажирских перевозок между Харьковом и Турцией, а также другими странами, но и будет способствовать укреплению дружеских взаимоотношений между Украиной и Турцией", - сказал Беккер.

Отметим, Международный аэропорт "Харьков" был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Размер новой взлетно-посадочной полосы 2500 на 45 м. Реконструкция Международного аэропорта "Харьков" осуществлена в формате частно- государственного партнерства.

Общая сумма инвестиций бизнесмена Александра Ярославского в проект составила 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Сумма финансирования, выделенного из Государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, - 191,3 млн долл.