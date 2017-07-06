МИД проверяет информацию о якобы поставке турбин Siemens в Крым

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию, распространенную в СМИ, о якобы нарушении санкционного режима и поставку в оккупированный Крыму немецких турбин Siemens.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы проверяем эту информацию", - сказала она.

В то же время российское информагентство "РИА Новости" пишет, что взяло по этому поводу комментарий у пресс-секретаря немецкой компании Михаэля Фридриха, и тот якобы все отрицает.

"Siemens не поставляла турбины в Крым и выполняет все ограничения по экспортному контролю", - дают они цитату представителя.

УП, со своей стороны, обратилась за соответствующим комментарием в украинское представительство немецкой компании - ДП "Сименс Украина". Однако там отказались давать объяснения по телефону, предложив написать официальный запрос.

Как сообщалось, 5 июля информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники распространило информацию, что Россия направила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

При этом, как отмечается в статье, в самом концерне отрицают эту информацию.