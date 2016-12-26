МИД: в Европарламенте рассматривают возможность увеличения торговых преференций для Украины

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что в Европейском парламенте рассматривают возможность для увеличения торговых преференций для Украины.

Об этом она сказала в эфире "Громадського ТБ".

"Это первый год, когда мы фактически применяли зону свободной торговли с 1 января 2016 года. То есть, зона свободной торговли у нас работает уже более года, и у нас есть рост, и мы видим, что Европейский Союз стал нашим основным торговым партнером. И это в принципе радует, так как все прогнозы, которые делались российскими экспертами, политиками, они не осуществились, и фактически мы растем", - отметила Зеркаль.

Заместитель министра отметила, что бизнес, который ранее был ориентирован на Россию, начал осваивать европейский рынок и, по ее словам, "понял, что это не так трудно, как это рисовали в предыдущие годы в связи со всеми барьерами, о которых рассказывали в пропагандистских роликах россияне и их агенты влияния".

Зеркаль назвала такую тенденцию очень положительной, особенно в вопросе возможности использования европейских инвестиций и развития тех сфер бизнеса, которые в этих инвестициях нуждаются.

"Конечно, это еще первые шаги, и по первому году очень трудно делать какие- то прогнозы, но Европейский Союз готов идти дальше, и уже на рассмотрении парламента находится решение о предоставлении Украине дополнительных автономных преференций", - отметила чиновница.

По ее словам, хотя в этот список попал не очень большой перечень товаров, но одновременно они являются важными для Украины с точки зрения продвижения их на европейский рынок и введения европейских инвестиций для улучшения украинской бизнес-среды.

Также заместитель министра рассказала о временном применении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, которое базируется на положениях соглашения.

"Что касается пределов действия этого соглашения сейчас, то это около 85% самого соглашения. То есть, можно говорить, что оно почти применяется в полном объеме. Не применяются только статьи по исключительной компетенции государств - членов Европейского Союза", - добавила Зеркаль.

Напомним, 30 сентября Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты для экспорта некоторых видов украинской продукции на европейский рынок. В частности, речь шла о расширении квот на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обуви, электрооборудования и металлопродукции.