Миколаївський морський порт спростовує інформацію про зберігання аміачної селітри

Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році.

Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, тому що вона не відповідає дійсності.

Дійсно, у вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної в біг-бегах вагою по 500 кг. Вивантаження судна здійснювалось на причалі No. 12 в період з 19 по 21 вересня 2018 року силами приватної стивідорної компанії. Відповідно до генерального акту від 21.09.2018 всього з судна вивантажено 6422 біг-бега селітри аміачної загальною вагою брутто 3217,422 мт.

Вивезення вищезазначеної вантажної партії селітри аміачної з території Миколаївського морського порту було завершено на початку 2019 року. На теперішній час залишки вантажу селітри аміачної, що була вивантажена з т/х "ТУЗЛА", в порту відсутні.

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