Миллер: "Газпром" планирует запустить "Северный поток 2" с 1 января 2020 года

Российский "Газпром" планирует запустить поставки по газопроводу "Северный поток 2" с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

"Сегодня ведется строительство "Северного потока 2", строго в тех сроках, которые были заявлены. Мы можем начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года", - цитирует Миллера "Интерфакс".

Он уверен, что Европа будет заинтересована в этих поставках.

"За последние 12 месяцев загрузка "Северного потока 1" на 7% выше проектной мощности. Мы помним, что его проектная мощность 55 млрд куб м, но технологические особенности позволяют экспортировать чуть больше. За 12 месяцев мы экспортировали через "Северный поток 1" ровно 59 млрд куб м. "Северный поток 1" как газотранспортный коридор экспорта газа из России востребован больше чем на 100%. Это ответ на вопрос, нужен ли "Северный поток 2", - сказал Миллер.

Он добавил, что трубопроводный газ будет всегда более востребован по сравнению с сжиженным.

"Если говорить о газовом импорте, то СПГ имеет в настоящее время по итогам восьми месяцев 2018 года 17%, все остальное - это трубные поставки. Если говорить о поставках сжиженного газа на европейский рынок, то отмечается снижение поставок на 4,5 млрд куб м за восемь месяцев", - отметил глава "Газпрома".

Напомним, что "Северный поток 2" представляет угрозу для транзита российского газа через ГТС Украины.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.