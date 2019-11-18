Милованов назвал предприятия, которые не подлежат приватизации

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил критерии, в соответствии с которыми правительством будет приниматься решение о приватизации государственных предприятий.

По словам министра, к таким критериям относятся стратегичность, сервисность и доходность предприятия. Он уточнил, что предприятия и активы, которые являются стратегически важными для государства, приватизированы не будут.

То же самое относится и к предприятиям, которые выполняют важные сервисные функции, как например система публичных закупок ProZorro.

"Например, аэропорты. Возможно, важные аэропорты можно сделать частными. Но порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов... То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать - мы этого не допустим", - рассказал Милованов в интервью телеканалу "Прямой", опубликованном 17 ноября.

Говоря об "Укрзалізниці", он допустил частичную приватизацию компании.

"У нас огромные объемы ресурсов и активов, которые важны и стратегичны. И они всегда будут оставаться в государственной собственности", - добавил министр.

По словам главы Минэкомики, правительство планирует создать Фонд национального богатства для управления госкомпаниями и активами.

Согласно пятилетней программе Кабмина, правительство Алексея Гончарука планирует приватизировать несколько сотен государственных предприятий и ликвидировать несколько тысяч, которые считает неэффективными. Проект госбюджета-2020 предусматривает 6 млрд грн доходов от "большой" приватизации и столько же от "малой".

Верховная Рада приняла законопроект о приватизации No7066 во втором чтении и в целом 18 января 2018 года. Документ предусматривает распределение объектов на две группы - объекты большой приватизации и объекты малой приватизации.

К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых согласно финансовой отчетности за последний год превышает 250 млн гривень. Остальные объекты отнесены к объектам малой приватизации.

По материалам: Прямий