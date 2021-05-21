Милованов назвав галузі української економіки, які доведеться рятувати новому главі міністерства

Новому міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олексієві Любченку доведеться відновлювати економіку, яка постраждала через COVID-19. Про це 20 травня в ефірі телеканала "Україна 24" заявив колишній глава Мінекономіки, радник глави Офісу президента України Тимофій Милованов.

"Найбільший виклик пов'язаний із відновленням економіки після пандемії. Тут потрібна програма макроекономічної підтримки і на мікрорівні. Ідеться про найпостраждаліші галузі, наприклад, галузі послуг - ресторанна, готельна", - сказав він.

Милованов вважає, що "потрібно максимально швидко відновити економіку і підтримати ті галузі, які зазнали найбільших збитків під час

Першим віцепрем'єром - міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Любченка Верховна Рада призначила 20 травня. Перед цим, 14 квітня, його на п'ять років призначили головою Державної податкової служби.

На посаді міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Любченко замінив Ігоря Петрашка, якого парламент 18 травня відправив у відставку. Петрашко очолював міністерство із 17 березня 2020 року.

Станом на 20 травня в Україні підтвердили 2,17 млн випадків коронавірусної інфекції, померло майже 48,9 тис. пацієнтів із COVID-19, одужало - 1,9 млн.

Через епідемію в Україні діє адаптивний карантин, у зв'язку з яким у регіонах періодично вводять обмеження, які позначаються зокрема на бізнесі.



