Милованов рассказал, как будет работать формат "инвестиционных нянь"

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что крупные инвесторы и правительство будут сотрудничать на базе Государственного агентства привлечения инвестиций UkraineInvest и Наблюдательного инвестиционного совета.

Об этом Милованов сообщил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"У нас есть соответствующие организации, которые будут выполнять эту функцию (сотрудничать с заинтересованными в инвестициях - Ред.). Это будет на базе UkraineInvest и на базе Национального инвестиционного совета. Это будет разрабатываться на базе UkraineInvest, а затем будет утверждаться советом."

По словам главы министерства, уже есть заинтересованные в инвестировании группы.

"Уже были обращения. Также были разговоры о том, что они (инвесторы - Ред.) консолидируют активы для того, чтобы были достаточно большие суммы, чтобы они смогли использовать эти условия (в частности "инвест-няню", налоговые льготы - Ред.)", - добавил Милованов.

Также министр экономики сообщил, что отбор персональных менеджеров, которые, как анонсировалось президентом Зеленским "будут разговаривать на пяти языках", будет происходить с помощью UkraineInvest. Там уже есть соответствующие специалисты - инвестиционные менеджеры, которые показали значительные результаты, в основном в сделках по "зеленой энергетике". Также будет необходимо набирать новых менеджеров. Все они будут проходить обучение.

Министр ожидает, что вскоре проект закона "О инвестиционных нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабмина, а после в Верховную Раду.

Напомним, ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что проект "инвестиционная няня" позволит инвесторам заключать сделки с Кабмином, который представляет государство и сможет отвечать в международных судах, если нарушит условия договора.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.

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