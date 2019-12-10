Милованов рассказал, как увеличить зарплаты в Украине до уровня Польши

Сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше, чем в Украине.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, которому за ноябрь могут выплатить премию более 200 тыс грн, считает, что реальные зарплаты в Украине вполне могут за семь лет догнать польские. Об этом он написал на своей станице в Facebook.

"Украина серьезно отстает от Польши, однако! Динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней реальной зарплаты в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно. Например, если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей. Вот простой расчет - сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть, сравним зарплаты".