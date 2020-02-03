Милованов сказал, разделят ли Минэкономики

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что ведомство может быть разделено только после завершения реформы рынка земли

Об этом он сообщил в эфире "Завтрака с 1+1", передает Depo.ua со ссылкой на "ТСН".

"Это имеет смысл. Разъединить сельское хозяйство и отдельно вывести... Но после того, как реформа рынка земли будет закончена", - сказал Милованов.

Напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский приказал премьеру разобраться с зарплатами чиновников и переформатировать министерства.

Справка: После создания нового правительства в августе 2019 года бывшие Министерство экономического развития и Министерство агропромышленного комплекса были объединены в единое Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое и возглавил Милованов.

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