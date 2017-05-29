Минагрополитики: майские заморозки на 29% уменьшат урожай плодово-ягодных и винограда

Майские морозы, наблюдавшиеся почти на всей территории Украины, нанесли значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду, что приведет к уменьшению урожая на 29%, передает УНН со ссылкой на пресс- службу Минагрополитики.

В абсолютных показателях общенациональный прогноз урожая ягод и фруктов уменьшено с 2473 до 1755 тыс. тонн.

Наибольший вред потерпели косточковые культуры - их прогнозный урожай уменьшено с 476 до 292 тысяч тонн (на 39%). В разрезе этих культур, самый недобор урожая ожидается в абрикоса, персика и нектарина. Планируется собрать 33300 тонн абрикосов, 9700 тонн персика и нектарина. По предварительным оценкам ожидалось 71 и 18 тыс. тонн урожая.

Отмечается, что наименьший ущерб нанесен урожая винограда - в пределах 13%, ожидается сбор урожая 333 тыс. тонн против предыдущего прогноза в 380 тыс. тонн.

Как сообщал УНН, майские заморозки в Украине оказались губительными особенно для винограда.