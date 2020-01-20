Минэкоэнерго создает новое госпредприятие.

При Министерстве энергетики и защиты окружающей среды создают государственное предприятие Укруголь. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подписал приказ 14 января.

В документе говорится, что новосозданная компания будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2. Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручено принять "меры по назначению руководителя ГП Укруголь". Кроме того, данные о компании Укруголь должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Как сообщили изданию ExPro в Минэкоэнерго, Укруголь создается как специализированное госпредприятие для обеспечения надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защиты украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.



В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки газа и угля. Согласно указу президента, с 1 июля 2020 года объемы поставок не должны превышать 30% из одного источника.

В августе 2019 года Антимонопольный комитет начал расследование относительно возможного сговора в 2017-2018 годах между Минэнерго и несколькими компаниями при определении цен на уголь для ТЭС И ТЭЦ.

В ноябре 2018 года Игорь Насалик, будучи министром энергетики, на совещании с представителями энергорынка предложил поднять базовую цену энергетического угля в Украине на 10,5%.