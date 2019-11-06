Минэкономики дало трехлетний прогноз по росту зарплат

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост средней зарплаты до 16 047 грн в 2022 году, что на 50% выше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщил профильный министр Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12 497 в 2020 году; 14 187 в 2021 году; 16 047 в 2022 году", - отметил министр.

По его словам, для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 года составила 10 687 грн.

Напомним, по данным Госстатистики, средняя зарплата в Украине выросла в сентябре по сравнению с августом на 1,4%.