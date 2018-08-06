Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат в Украине на 2019-2021 годы

В течение ближайших трех лет (2019-2021 годов) рост зарплат в Украине с учетом инфляции составит 6,4%. Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, который подготовило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) и утвердил Кабинет министров.

Согласно прогнозу, предполагается повышение уровня минимальной заработной платы в течение всего прогнозируемого периода.

"В целом в среднесрочной перспективе будет происходить рост номинальной среднемесячной заработной платы (брутто), которая в 2021 году прогнозируется на уровне 12 835 грн (в 2019 году - 10 129 грн). При этом ее рост с учетом индекса потребительских цен в среднем в 2019-2021 годах составит 6,4% (в 2019 году - на 6,9%)", - говорится в документе.

Также с 1 января 2019 года будет происходить внедрение нового принципа начисления денежного обеспечения военнослужащих. Кроме того, будет проводиться реформирование системы оплаты труда государственных служащих. Отмечается, что такие темпы роста позволят в 2021 году превысить показатель 2013 года более, чем на 30% в основном благодаря реформированию оплаты труда в 2017 году.

Согласно закону о госбюджете, с 1 января минимальная заработная плата выросла на 16% - с 3200 до 3723 грн, среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 8629 грн и в реальном выражении увеличится на 10,9%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%.