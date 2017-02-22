Минэнерго до пятницы попробует найти замену углю из Донбасса

В ближайшее время должны быть рассмотрены три варианта обеспечения украинских генерирующих компаний углем марки "А". Об этом заявил вице- премьер-министр Владимир Кистион на совещании по решению проблемных вопросов в Объединенной энергетической системе, сообщает пресс-служба правительства.

"По предварительным прогнозам, запасов антрацита должно хватить на 40-50 дней. И за это время мы оперативно должны проработать вопрос импорта антрацита. До пятницы Минэнерго вместе с НКРЭКУ должны просчитать три варианта развития событий: завершение действия чрезвычайных мер до апреля, до сентября и до конца года. Соответственно, будут предложены три варианта закупки антрацита за рубежом, просчитано влияние импорта угля на цену электроэнергии и алгоритм дальнейшей работы энергосистемы. Мы должны выбрать наиболее оптимальный", - отметил вице-премьер-министр.

Он также отметил, что сейчас одна из главных задач - это максимально сократить сжигание угля марки "А", завоз которого прекратилось из-за блокирования железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными территориями.

При этом, по словам Кистиона, несмотря на сложную ситуацию, выработка электрической энергии происходит в рамках плановых показателей.

"Хотя ситуация очень сложная, общее количество произведенной электроэнергии в Украине пока в рамках плановых показателей. За 21 день февраля было произведено 10,7 млн кВтч. Атомная энергетика и гидроэнергетика превышают плановые показатели. Тепловая генерация несколько отстает. Общие запасы угля на складах - около 1,6 млн тонн", - отметил вице-премьер.

Напомним, на днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие три года для украинской энергетики уголь антрацит является безальтернативным.

До этого министр энергетики Игорь Насалик заявил, что украинской энергосистеме пока хватает угля.

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СНБО в минувший четверг рассмотрел вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности. После этого президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по энергобезопасности.

17 февраля вступили в силу временные чрезвычайные меры на рынке электрической энергии.