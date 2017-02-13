Минэнерго намерено ввести веерные отключения электричества из-за дефицита угля на ТЭС

Кабинету Министров будет предложено ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Регулировать генерацию электроэнергии правительство собирается в ручном режиме Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Министерство энергетики и угольной промышленности инициирует введение чрезвычайного положения в энергетической сфере из-за прекращения поставок антрацита с оккупированных территорий. Такое решение принято по итогам заседания антикризисного энергетического штаба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Проект уже подготовлен и будет предложен правительству в ближайшее время", - сказал министр Игорь Насалик.

По словам министра, перечень мероприятий предусматривает, в частности, веерные отключения электроэнергии.

"Мы должны рассматривать ситуацию, осознавая, что перейдем к веерным отключениям в стране, поскольку у нас не будет возможности покрывания пиков потребления. Это коснется и экономических процессов - промышленных объектов", - заявил Насалик.

Чрезвычайный режим предусматривает ограничение использования антрацитовых блоков украинских ТЭС и увеличение нагрузки на блоки, сжигающие уголь газовой группы, и фактически ручное управление генерацией электроэнергии, сказал глава ведомства.

По расчетам участников штаба, экстренные меры на рынке электроэнергии позволят растянуть имеющиеся запасы угля антрацитовой группы на 40-45 дней.

Ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере предложила национальная компания "Укрэнерго". По словам врио главы компании Всеволода Ковальчука, суточное потребление антрацита необходимо уменьшить с 30 до 20 тыс. тонн.