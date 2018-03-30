Минэнерго отменило конкурс на руководителей двух госкомпаний

Теперь кандидатуры будет подбирать специальная комиссия из представителей Кабмина, Минюста и эксперта по отбору персонала

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины отменило отбор на должность независимых членов наблюдательного совета госпредприятий НЭК Укрэнерго и ГП Госуглепостач, которые были объявлены 2 января и 20 февраля 2018 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

Конкурсные отборы отменены на основании подпункта 1 п. 2 правительственного постановления №190 от 21 марта 2018 года. Согласно этому документу, комитет по отбору руководителей госпредприятий был сокращен с 18 человек до восьми, из которых четыре - представители государства, еще четыре - негосударственные эксперты, которых утверждает Кабмин.

Все ранее объявленные конкурсы отменены в связи с утверждением новой процедуры. Теперь кандидатуры для комитета будет подбирать специальная комиссия, состоящая из представителей секретариата Кабмина, Минюста и эксперта по отбору персонала.

В Минэкономразвития ранее заявляли, что первые конкурсы по отбору руководителей Укрэнерго и Укрзалізниці могут быть объявлены уже в апреле.

Госкомпания Укрэнерго осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. Сейчас НЭК находится в подчинении Минэнерго. В дальнейшем ее планируется преобразовать в частное акционерное общество.