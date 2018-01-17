Минэнергоугля отрицает планы поднятия цены на газ для населения

Информация о предложении Минэнергоугля повысить цену на газ для населения с 1 апреля 2018 года является "ерундой", заявил министр Игорь Насалик премьер- министру Владимиру Гройсману на заседании Кабинета министров.

По его словам, публикации в СМИ связаны с обнародованием на сайте министерства проекта постановления о продлении специальных обязательствах по продаже природного газа для нужд населения, теплокоммунэнерго и религиозных организаций до апреля 2021 года.

Как заявил Насалик, этот документ "абсолютно не имеет никакого отношения к цене газа".

Гройсман также поручил запросить официальную информацию у НАК "Нафтогаз Украины", по какой цене компания могла бы поставлять газ в 2018 году для населения как трейдер, чтобы правительство ее обнародовало.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018 года, что приведет к подорожанию газа на более чем 8%.

Также сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности хочет предложить продление специальных обязательств по продаже природного газа для населения, теплокоммунэнерго и религиозных организаций до апреля 2021 года. Министерство подготовило соответсвующий проект постановления.

В МВФ настаивают на повышении цены газа в Украине. При этом правительство должно откорректировать цену природного газа на внутреннем рынке до уровня импортного паритета. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".