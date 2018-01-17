Минэнергоугля предлагает продлить спецобязательства по продаже газа населению до апреля 2021 года

Цена газа определяется по формуле с привязкой к импорту на немецком газовом хабе NCG .

Министерство энергетики и угольной промышленности хочет предложить продление специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения, теплокоммунэнерго и религиозных организаций до апреля 2021 года.

Согласно проекту правительственного постановления, разработанному и обнародованному на сайте Минэнергоугля, цена газа определяется по формуле с привязкой к импорту на немецком газовом хабе NCG, закупаемому в предшествующий отопительному сезону период с 1 апреля по 30 сентября.

При этом если ранее прямо указывалось, что ПАО "Укргазвыдобування" и ПАО "Черноморнафтогаз" продают природный газ для формирования необходимого населению ресурса напрямую НАК "Нафтогаз Украины" с его последующей продажей поставщикам (газсбытам), то в предлагаемой министерством редакции такая обязанность напрямую возложена на государственные газодобывающие компании.

В то же время за "Нафтогазом" хотят сохранить обязательство по поставке газа для нужд производителей тепловой энергии.

Сообщалось, что еще во второй половине 2017 года Минэнергоугля обосновало новой формулой неизменность цены на природный газ для населения до 1 апреля 2018 года. Согласно предложенному ведомством расчету, цена газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года составит 5223,06 грн без НДС, что всего на 5,6% больше текущей. Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% текущей, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года.

По действующей на сегодня формуле, расчет значения цены газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017-го по 1 апреля 2018 года осуществляется за 12 календарных месяцев до месяца проведения расчета (июнь 2016 - май 2017), а Минэнергоугля предлагает изменить период расчета на апрель-октябрь, что позволит избежать изменения цен.

Постановление Кабмина No187 от 22 марта 2017 года предусматривает коррекцию цены газ, отпускаемого в рамках специальных обязательств (населению и теплокоммунэнерго), в зависимости от изменения цены на европейском хабе.

По расчетам "Нафтогаза Украины", согласно заложенной в правительственном постановлении формуле, цена газа с октября-2017 должна была вырасти ориентировочно на 19%.

Напомним, что Кабмин планирует изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018 года, что приведет к подорожанию газа на более чем 8%.

Сообщалось, что в МВФ настаивают на повышении цены газа в Украине. При этом павительство должно откорректировать цену природного газа на внутреннем рынке до уровня импортного паритета. По материалам: Интерфакс-Украина /