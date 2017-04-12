Минфин до конца недели согласует с МВФ проект пенсионной реформы в Украине

Министерство финансов Украины до конца этой недели согласует с миссией Международного валютного фонда, работающей в стране, проект пенсионной реформы. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на брифинге в Киеве.

"Думаю, что до окончания работы миссии МВФ (до конца недели - Ред.) мы все согласуем", - сказал министр.

По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, пенсионная реформа, которую правительство вместе с коалицией вынесет в парламент, должна отвечать на несколько вопросов: Нужно построить справедливую пенсионную систему, считает Гройсман. "Не может быть, чтобы 85% пенсионеров сравняли, чтобы они жили на минимальную пенсию", - уверен премьер.

Правительству необходимо ориентироваться на среднесрочную перспективу. "Я бы хотел, чтобы в 2024 году вместо того, что сегодня у нас дефицит пенсионного фонда - 140 млрд, мы бы вышли и сказали, что дефицит пенсионного фонда равен нулю или приближается к нулю. Уменьшение дефицита позволит инвестировать в размер пенсий и в качество жизни украинских граждан", - отметил глава Кабмина.

Пенсионная реформ должна дать возможность поднять пенсии гражданам. "Мы предлагаем с 1 октября поднять пенсии украинским пенсионерам", - подчеркнул Гройсман.

"Механизмы следующие. Осовременивание пенсий будет полностью связано с тем, какие взносы мы платили. Это должна быть абсолютно солидарная справедливая система. Мы посчитали в том числе уменьшение дефицита пенсионного фонда в этом году. Могу сказать, что наши прогнозы показывают, что выполнить все эти задания мы можем", - добавил премьер.

Напомним, 1 мая украинцев ждет индексация социальных стандартов. Так, минимальная пенсия вырастет с 1247 до 1312 гривен, а прожиточный минимум - с 1544 до 1624 гривен. В результате поднимутся все выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму.

В то же время, минимальную зарплату в этом году повышать больше не планируют.

Отметим, в начале года "минималка" выросла с 1600 до 3200 гривен. В бюджете Пенсионного Фонда на этот год предусмотрено повышение пенсий дважды: с первого мая и с первого декабря.